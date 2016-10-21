مصر.. إلغاء حفل لـ''مطرب الثورة'' بسبب ''دواعٍ أمنية''

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، إلغاء حفل غنائي للمطرب الشاب حمزة نمرة، الذي كان مقررًا غدًا الجمعة، في مدينة الإسكندرية (شمال)، لـ'دواعٍ أمنية'.

واشتهر 'نمرة' بلقب 'مطرب الثورة'؛ حيث قدم أغان وطنية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن أشهرها: 'إنسان'، 'اسمعني'، 'يا مظلوم ارتاح'.

وقال محمد خميس، مدير أعمال 'نمرة'، إن 'الحفل الذي كان مقررًا إقامته بالإسكندرية، الجمعة، تم الغاؤه بناءً على تعليمات مدير أمن الإسكندرية (اللواء عادل التونسي)'.

وأوضح خميس: 'أن مدير الأمن قرر إلغاء حفلات أيام الجمعة، ومن بينها حفل حمزة نمرة، بعد أن فوجئ بتجمهر كبير لجماهير ألتراس (مشجعي) نادي الزمالك، وسعيهم للحصول على تذاكر لمباراة نهائي البطولة الأفريقية لكرة القدم للأندية (الأحد المقبل)، ويحتجون على عدم وجودها'.

وأضاف: 'اضطرت الشركة المنظمة لحفل نمرة إلغاء الحفل؛ بسبب عدم إمكانية تحديد موعد جديد له؛ حيث أن المطرب لديه ارتباطات خارج مصر لإحياء عدد من الحفلات'.

وكانت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة لحفل المطرب المصري نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'، قبل ساعات، اعتذاراً لجمهور 'حمزة' بسبب إلغاء الحفل لـ 'لدواعٍ أمنية' حسب نص الاعتذار، ودعتهم لاسترداد قيمة التذاكر في خلال ثلاثة أيام من المقر الذي كان مقررًا فيه إقامة الحفل.

ورفض 'نمرة' إطاحة قيادات الجيش بأول رئيس مدني منتخب في مصر، 'محمد مرسي'، في 3 يوليو/تموز 2013، ووصفها في تصريحات صحفية بـ'الانقلاب'، وشارك في مسيرات رافضة لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة لأنصار مرسي يوم 14 أغسطس/آب 2013.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تمنع الإذاعة المصرية إذاعة أية أغاني لـ'نمرة'، بدعوى 'معارضته' للنظام الحاكم في مصر حاليًا.