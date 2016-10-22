طالب المشاركون والمقاطعون بعدم التخوين وتبادل الإتهامات

أعلن النائب السابق فيصل المسلم عن تمسكه بالمقاطعة ورفضه الترشيح لإنتخابات مجلس الأمة 2016 ومعتذرا عن المشاركة بها.

وبعد انتظار، وإلحاح في مواقع التواصل الإجتماعي، قال المسلم عبر حسابه على تويتر 'رغم دعوات الإخوة والاخوات للمشاركة في إنتخابات 2016، فأني أعتذر راجيا من الله تعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر وان يوفقهم لكل خير والله ولي ذلك والقادر عليه'.



وأضاف المسلم مخاطبا جميع المشاركين في الإنتخابات والمقاطعين لها بقوله 'أرفض نخوين المشاركين والطعن فيهم ، كما أدعو الى إحترام المقاطعين . وقناعتهم رافضاً إتهامهم ، وأقول للجميع كونوا عباد الله يا أخوانا فعدو الكويت يتربص بكم فسددوا سهامهم إليه ودعوا التاريخ يحكم على إجتهادات الجميع'.