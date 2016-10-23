مستشفى الولادة الجديد وطريق سريع بأكثر من 317 مليون دينار

وقع وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة المهندس أحمد الجسار عقدين، يتضمن الأول منهما إنشاء مستشفى الولادة الجديد، ويخص الثاني انشاء وصيانة الدائري 6.5 بقيمة إجمالية بلغت 317.689 مليون دينار.



وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاحد، ان العقد الأول يشمل تصميم وإنشاء وانجاز وتأثيث وتجهيز طبي وصيانة تشغيلية لمستشفى الولادة الجديد بقيمة اجمالية بلغت 220.689 مليون دينار.



وأوضحت ان العقد يتضمن أيضا مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لامراض النساء والولادة اضافة الى وحدة وظيفية كاملة للعناية الخاصة بالاطفال الخدج وحديثي الولادة، مشيرة الى أن المستشفى يحتوي على 780 سريرا للمرضى المقيمين و27 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة.



وذكرت أن المشروع يتألف من مبنى رئيسي بمساحة بنائية كلية تبلغ 240 ألف متر مربع في حين يتكون مبنى العيادات الخارجية والادارة من سردابين لمواقف السيارات وطابق أرضي وخمسة طوابق بمساحة بناء كلية تبلغ 45 ألف متر مربع، اضافة الى مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات يشمل 1300 موقف سيارة.



وأشارت الى أن المشروع يتضمن محطة للخدمات المركزية تشمل الاقسام الميكانيكية والكهربائية كافة بمساحة بناء اجمالية تبلغ 8500 متر مربع، لافتة الى أنه سيتم حماية سور المشروع من ناحية البحر بطول 320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد المد الاعلى.



وعن العقد الثاني، أفادت «الاشغال» بأنه يشمل إنشاء وانجاز وصيانة الدائري 6.5 السريع بكلفة اجمالية تبلغ 97 مليون دينار، مبينة أن أعمال العقد تشمل الدائري 6.5 من نقطة التقاطع مع الدائري السابع.



وذكرت ان مسار الدائري 6.5 ينتهي عند نقطة التقاطع مع طريق 50، موضحة انه سيتم اعادة تأهيل الطريق 602 القائم ليصبح بنفس المواصفات الهندسية للطريق 6.5 السريع.