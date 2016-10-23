تميم بن حمد يأمر باعلان الحداد العام لثلاثة أيام

نعى الديوان الأميري في دولة قطر وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الأسبق عن عمر يناهز 84 عاما.

وجاء في بيان صادر بهذا الشأن نشرته الوكالة الرسمية (بسم الله الرحمن الرحيم) 'يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي' صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يُنعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاما. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وجزاه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، 'إنا لله وإنا إليه راجعون'.).

وأشار البيان إلى أن امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام.