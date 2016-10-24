يتكفل بالتلاعب بأوراق رسمية للتكليف بمهام بالخارج

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من القبض على وافد مصري يعمل كموظف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يقوم بالتزوير والتلاعب في أوراق رسمية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إنه «وردت معلومات الى إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بأن المدعو أ. م. ه. (مصري الجنسية) وهو موظف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يقوم بالتلاعب والتزوير في نماذج تكليف بمهمة خارج العمل وتزوير الأختام والتوقيع عن طريق جهاز اسكنر بغير وجه حق عن طريق التزوير».

وأضافت إنه «بعد عمل المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وجرى ضبطه وضبط الأجهزة المستخدمة والنماذج المزورة»، لافتة الى أنه «بعد مواجهة المتهم بهذه الأدلة اعترف بتزوير النماذج، وتمت إحالته الى جهة الاختصاص».