رياض محرز مرشح لنيل لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2016

اختير الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الانجليزي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم لعام 2016.

وضمت القائمة من الدوري الانجليزي، لاعب ليستر سيتي، جيمي فاردي، ولاعبي مانشتسر سيتي، سيرجيو أغويرو، وكيفين ديبروين، ولاعبي مانشستر يونايتد، زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا، إضافة إلى لاعب ويست هام يونايتد، ديميتري باييت، وحارس مرمى توتنهام، هوغو لوريس.

ويتنافس على الكرة الذهبية 2016 لاعب نجم ريال مدريد كريتسيانو رونالدو، ولاعب برشلونة وليونيل ميسي، ولاعب منتخب ويلز، غاريث بيل.

وفاز بجائزة أحسن لاعب في العالم البرازيلي كاكا عام 2007، لتبقى منذ ذلك التاريخ بين لاعبين اثنين هما رونالدو وميسي، الذي حطم الرقم القياسي عندما فاز بالكرة الذهبية خمس مرات عام 2015.

ويعد محرز أول لاعب عربي يتم اختياره في قائمة المرشحين لنيل الكرة الذهبية التي تمنحها صحيفة فرانس فوتبول المتخصصة.

وكان لاعب المنتخب الجزائري فاز العام الماضي بجائزة أحسن لاعب في الدوري الانجليزي، بعد موسم تاريخي مع فريق ليستر سيتي، الذي فاجأ الجميع وفاز ببطولة الدوري، لأول مرة منذ تأسيسه.