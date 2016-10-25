وفيات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

عبدالرحمن ناصر حويمد الشمري، 46 عاماً، (شيع)، رجال: الدوحة، ق1، ش2، ج1، م11، تلفون: 66325640، نساء: النهضة، ق1، ش107، م22، تلفون: 99880225 - 60980707

أمل فهد مطر الرشيدي، زوجة: رجا فلاح المويزري، 47 عاماً، (شيعت)، رجال: عبدالله المبارك، ق9، ش925، م23، تلفون: 99333388، نساء: أشبيلية، ق4، ش424، م26، تلفون: 97788366

عبدالرضا حمزه عباس الكندري، 59 عاماً، (شيع)، رجال: الشامية، ق7، ش70، م11، تلفون: 99867739، نساء: مبارك الكبير، ق4، ش7، م33، تلفون: 24816975

يوسف أحمد عبدالله العنزي، 36 عاماً، (شيع)، العيون، ق3، ش2، أزرق 33، مقابل الواحة، تلفون: 99819112 - 55211114

هيا دغمان العويمر العازمي، أرملة: سعود سعيد العازمي، 66 عاماً، (شيعت)، صباح السالم، ق11، ش1، ج11، م1، تلفون: 94441911

سكينة نجف علي، زوجة: علي حسن جعفر العبدالله، 72 عاماً، (شيعت)، رجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 66000152، نساء: بيان، ق8، الشارع الأول، ج5، م18، تلفون: 55559214

عبدالله كاظم عبدالله البغلي، 27 عاماً، (شيع)، رجال: المنصورية، حسينية العباسية، تلفون: 66436664، نساء: بيان، ق5، ش5، ج2، م13، تلفون: 94479777- 94000024

أمينة عبدالله علي محمد العوضي، زوجة: عبدالباقي صالح العوضي، 58 عاماً، (تشيع بعد صلاة عصر اليوم)، رجال: الدعية، ديوان العوضي، بجانب دوار الجمعية، تلفون: 96663008، نساء: القرين، ق2، ش23، م7، تلفون: 99723267

أمينة عبدالله علي الشطي، أرملة: نجف بلال الشمالي، 84 عاماً، (شيعت)، رجال: الدعية، حسينية الشمالي، تلفون: 99301010 - 99404089، نساء: القرين، ق1، ش42، م14، تلفون: 50600885 - 99812938

هاسمين باكار جامبونغ، زوجة: عبدالرسول عيسى الحداد، 51 عاماً، (شيعت)، رجال: القرين، ق4، ش23، م7، نساء: الرميثية، ق2، ش20، م8

مصلاح فلاح دخيل الله المقوعي الرشيدي، 73 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء بمقبرة صبحان)، العارضية، ق7، ش2، م8، تلفون: 99898878

خيرية حمودي محسن، أرملة: عبداللطيف سلطان النجدي، 85 عاماً، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، رجال: ضاحية مبارك العبدالله، ق1، ش117، م12، تلفون: 90989098، نساء: الروضة، ق3، شارع شهاب أحمد البحر، م56، تلفون: 97833911

مبارك عبدالله علي خليفة الشاهين الغانم، 55 عاماً، (يشيع التاسعة صباح غد الأربعاء)، رجال: الفيحاء، ديوان الغانم، تلفون: 22575939، نساء: النزهة، ق1، ش13، م29، تلفون: 22527929 - 22527939

إنا لله وإنا إليه راجعون