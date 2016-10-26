مليشيات عراقية تُعدم نازحين جنوبي الموصل

أعدمت مليشيات 'الحشد الشعبي' عددا من الرجال النازحين من سكان قرية انعينية الواقعة جنوبي الموصل، وذلك بعدما تمكنت قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والمليشيات من السيطرة على عدد من القرى الواقعة جنوبي المدينة، بحسب ما كشفت مصادر في قيادة عمليات نينوى، وأخرى من قوات العشائر.

وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى، لـ'العربي الجديد'، إن مسلحين في مليشيات 'بدر'، التي تتمركز بكثافة إلى جانب قوات الشرطة الاتحادية في محور جنوبي الموصل أعدموا خمسة رجال من العائلات النازحة من قرية انعينية، الواقعة قرب مدينة القيارة.

وأضاف أن مجموعة من المليشيا اقتادت خمسة رجال من سكان القرية أمام أنظار قوات الجيش والشرطة الاتحادية، وأعدمتهم رميا بالرصاص بعد فترة وجيزة، بناء على وشاية أحد المخبرين السريين الذي كان يرافق قوات 'الحشد' والشرطة خلال التحقيق مع سكان القرى التي سيطرت عليها قوات الجيش العراقي، أخيراً.

وأوضح أن 'عملية إعدام الرجال النازحين تسببت بحدوث مشادات كلامية بين قوات العشائر، التي تضم مجموعة من المقاتلين من أهالي القيارة، وبين عناصر بدر المنضوية في الحشد الشعبي'.

وتعتمد قوات الأمن العراقية والمليشيات في حصولها على المعلومات الاستخبارية، وفي التحقيق مع سكان القرى التي كانت تحت سيطرة عناصر تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش)، على مجموعة كبيرة من المخبرين السريين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية. وساعد هؤلاء المخبرون في اعتقال المئات من المشتبه بانتمائهم للتنظيم، بحسب مصادر أمنية عراقية.