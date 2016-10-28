على غير العادة.. ترامب يتقدم على كلينتون في استطلاع جديد للرأي

كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة عن تقدم مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق نقطتين مئويتين.

واظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة (لوس انجلس تايمز) بالتعاون مع كلية (دورنسيف يو أس سي) حصول ترامب على نسبة 46 بالمئة من اجمالي 3000 صوت مقابل 44 بالمئة لصالح كلينتون.

وتأتي هذه النتائج غير متوافقة مع غالبية استطلاعات الرأي الأخرى التي تجريها مختلف وسائل الاعلام الامريكية وتظهر تقدم المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابقة بفارق ثلاث نقاط مئوية على الأقل على منافسها رجل الاعمال الجمهوري.