وفيات الاثنين 14 نوفمبر 2016

مريم إبراهيم سليمان العسكري، زوجة عبداللطيف خلف عبدالله التميمي، «92 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش أحمد الغانم، ج32، م1، للنساء: مشرف، ق3، ش1، م6، ت: 99644470 – 99724287.

فاضل ابراهيم احمد الحمد، «60 عاماً»، شيع، للرجال: الحسينية العباسية، المنصورية، ق2، ش28، للنساء: العدان، ق2، ش69، م6، ت: 99637905.

نهار عامر مكراد المحفوظ، «68 عاماً»، شيع، للرجال: العقيلة، ق2، ش104، م84، امتداد شارع مستشفى العدان، للنساء: علي صباح السالم، ق3، ش20، م14، ت: 97772219 – 96669023.

عبدالرحمن حسن محمد الحيدر، «83 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: بيان، ق3، ش الأول، ج1، م3، ت: 66600988.

سيد مجيد سيد احمد ماجد الشماع، «80 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: الدعية، ق4، ش المتوكل، م16، عزاء النساء عصراً فقط، ت: 97645450 – 99152444.

عبيد محمد عبيد فهد الدوسري، «44 عاماً»، شيع، للرجال: الرقة، ق4، ش7، م119، للنساء: علي صباح السالم، ق2، ش22، م43، ت: 99441411.

سعد خلف مساعد الحماد، «46 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق6، ش103، م352، للنساء: سلوى، ق6، ش11، م35، ت: 99050809 – 65129933.

وضحة خليفة عبدالله البحوه، زوجة علي جاسم البحوه، «80 عاماً»، تشيع غدا، للرجال: العديلية، ديوان البحوه، ق2، ش المروءة، م17، للنساء: قرطبة، ق2، ش2، م68، ت: 99187444 – 99071138.

ناصر ملا حسين محمد التكريت، «85 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ق1، ش عبدالعزيز المزيني، ديوان التكريت، للنساء: الرميثية، ق4، ش40، م11، ت: 99022823 – 99124000.

ندى يعقوب بن حسن اليعقوب، زوجة احمد حمد الشايجي، «56 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق6، ش8، م21، ديوان الشايجي، للنساء: سلوى، ق1، ش6، م8، ت: 99767775 – 99014339.

موضي جوهر الصالح، ارملة صالح امان الفليج، «91 عاماً»، تشيع غدا، للرجال: السرة، ق3، ش14، م9، للنساء: السرة، ق3، ش14،م11، ت: 51667166 – 99777939.