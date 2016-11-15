رابطة الأدباء تستضيف رئيس اتحاد الكتاب الفلسطيني المؤيد لطاغية دمشق!

صرح أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي باعتزام الرابطة - بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - إقامة فعاليات مصاحبة لمعرض الكتاب الدولي، دعت إليها رؤساء اتحادات الأدباء من الوطن العربي كمشاركين وضيوف في هذه الفعاليات.

واستغربت أوساط ثقافية محلية أن يكون رئيس اتحاد الكتّاب الفلسطيني مراد السوداني ضمن أسماء المدعوين الذين سيحلون ضيوفاً على رابطة الأدباء في الكويت، بعد كل ما أثارته زيارة السوداني إلى دمشق شهر مايو الماضي من استنكار و احتجاج شديدين في الأوساط العربية والفلسطينية، إثر ترؤوسه وفدا ضم الكاتب وليد أبوبكر و رشاد أبو شاور والشاعر خالد أبو خالد، قابل الوفد في زيارته التأييدية لنظام الأسد المستشارة بثينة شعبان في القصر الجمهوري.

ولاقت تلك الزيارة المؤيدة للنظام الإجرامي في دمشق ردود أفعال واسعة، دعت - الفلسطينية منها- إلى المطالبة بإقالة السوداني من الاتحاد أو الانسحاب من العضوية ، مؤكدةً بأن ' الأدب والفن والصحافة أعداء الجريمة، ولا مجال للسكوت عن تأييد القتل والإجرام'.

كما استغربت الأوساط الثقافية المحلية موافقة المجلس الوطني للثقافة كمؤسسة رسمية على مثل هذه الدعوة دون تدقيق، و كان الأحرى بالمجلس ورابطة الأدباء الكويتيين أن ينأيا بنفسيهما عن مؤيدي النظام في دمشق، وكتّابه وصحفييه وشعرائه المطبلين لآلته الوحشية، لا أن توجه لهم دعوات المجاملة وتبادل الزيارات، على حساب شعب عربي يذبح ويقتل يوميا تحت قصف براميل النظام.

واختتمت الأوساط قولها ب ' إن هذه الدعوة تسجل موقفا لا ينسجم ومواقف الأدباء في الكويت ، بل يعيد التساؤل حول قناعة مجلس إدارة الرابطة ورؤيته ما إذا كان ( الأدب والفن والصحافة...أعداء الجريمة) أم ترى الرابطة وأمينها العام غير ذلك؟! '.