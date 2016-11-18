‏'قواري'.. لطلبة وطالبات جامعة الكويت!

في تطور لافت، أعلنت جامعة الكويت من خلال حسابها على تويتر أنه بقرار من نائب مدير الجامعة للتخطيط تم تشكيل لجنة فنية لتفعيل الدراجات الهوائية في المواقع الجامعية و المشكّلة بقرار(15/2016) بتاريخ 8/8/2016

وبينت إدارة الحامعة أنه يسمح للطالب الجامعي و جميع رواد المواقع الجامعية باستخدام الدراجة الهوائية داخل الحرم الجامعي وفق قواعد و تعليمات أمنية تحفظ سلامة الراكب

‏واشارت إلى أنه سوف يتم تصميم مسارات للدراجات الهوائية و الخطوط التحذيرية الأرضيّة، مع وضع العلامات المرورية التحذيرية وتحديد مواقع لمواقف الدراجات الهوائية

‏واكدت انه ستقوم اللجنة بالعمل على تصميم بروشورات خاصة بتعليمات السلامة و قواعد المرور الخاصة بتداخل الدراجات الهوائية مع المركبات الخاصة و الباصات