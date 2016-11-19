وفيات اليوم السبت 19 نوفمبر 2016

> عيسى عبدالله سليمان الموسى، 88 عاما، (شيع)، رجال: حسينية الأوحد، المنصورية، تلفون: 99626713، نساء: الجابرية، شارع عبدالله دشتي 101، ق11، م42، تلفون: 25335300



> حميدة حمد جحيشان، أرملة: عايض صالح السعيد، 67 عاما، (شيعت)، رجال: الفردوس، ق5، ج9، ش1، م16، تلفون: 55512190، نساء: صباح الناصر، ق4، ش34، م 14



> مقبولة خلف سلطان، 83 عاما، (شيعت)، رجال: فهد الأحمد، ق2، ش207، م3، تلفون: 66005001، نساء: الرقة، ق3، ش5، م24



> مستورة سعد سعود العدواني، أرملة: هذلول مسفر العدواني، 71 عاما، (تشيع التاسعة صباح اليوم)، رجال: العمرية، ديوان العداوين مقابل نادي التضامن، تلفون: 99398080، نساء: صباح الناصر، ق2، ش10، م10، تلفون: 99668771



«إنا لله وإنا إليه راجعون»