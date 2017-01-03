وفيات الثلاثاء 3 يناير 2017

فاطمة حسين عبدالعزيز العصفور 22 عاماً، شيعت، الرجال: الخالدية، ق3، ش محمد جاسم البرجس م12، ديوان العصفور، النساء: قرطبة، ق1، الشارع الأول، ج2، م17، ت: 97650005، 99303794، 66878775

جاسم محمد عبدالله الشهاب 88 عاماً، شيع، النزهة، ق1، شارع الثعالبي، م7، ت: 99736446، 99850007

جاسر عجيل النبهان الشمري 82 عاماً، شيع، الأندلس، ق8، ش108، م22، بالقرب من صالة بورميه، ت: 99995085، 99014303

منى محمد علي حجي عبدالله المطوع زوجة خلف محمد الحرز 61 عاماً، شيعت، الرجال: المنصورية، ق2، ش اليحيى، ج29، م13، حسينية آل ياسين، النساء: بيان ق8، شارع ماتقي بن غالب، مقابل ثانوية فرحان الخالد، م15، ت: 66248123، 97335531

ماجد مبارك مطلق السبيعي 20 عاماً، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99611121

مبارك غنام ناصر القريني 19 عاماً، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99611121

صالح سند صالح الحملي 90 عاماً، شيع، الرجال: القرين، ق5، ش5، م54، النساء: الفنطاس، ق2، ش17، م28، ت: 99811905، 99013691

محمد غلوم مدي 86 عاماً، شيع، الرجال: الرميثية، ق3، حسينية القائم (القبندي)، النساء: الرميثية، ق4، حسينية أم صادق، ت: 99601343، 99712973

عبدالله ناصر مشلش بن رزحان العجمي 70 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، بمقبرة الجهراء، الجهراء، العيون، ق2، ش3، م31، ت: 99316434، 99361150

عبدالله عايز الشلاحي 74 عاماً، شيع، صباح الناصر، ق5، ش37، م14، ت: 65653333، 66675581