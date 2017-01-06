وفيات اليوم الجمعة 6 يناير 2017

محمد علي غلوم حسن، «73 عاماً»، شيع، للرجال: بنيد القار، حسينية احمد عاشور، للنساء: بنيد القار، حسينية الزينبية، ت: 97777916.



دليل فالح مرزوق قريعيط، ارملة مجبل عبدالله جريدي العازمي، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، ق8، شارع الأول، ج7، م17، للنساء: بيان، ق9، شارع الأول، ج4، م12، ت: 55544392 – 94400281.



مديحة سيد اللواني، ارملة عثمان سليمان الكوح، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: الشهداء، ق4، ش417، م41، للنساء: العمرية، ق3، ش3، م19، ت: 99061763 – 97550070 – 99683258.



منيره فرحان سلمان العنزي، «6 سنوات»، شيعت، مبارك الكبير، ق6، ش10، م24، ت: 97447106 – 99550772.



يوسف احمد سالم ابو حبيل، «75 عاماً»، شيع، أبو الحصانية، ق9، ش47، م6، ت: 90000008 – 66000008.



محمد عبدالعزيز محمد المجرن البنوان، «64 عاماً»، شيع، للرجال: النزهة، ق1، شارع محمد صالح الحميضي، م14، للنساء: النزهة، ق3، شارع ناصر القطامي، م2، ت: 99166373 – 99993224.



عموش غالب بن ثويني المطيري، «83 عاماً»، شيع، للرجال: صباح الناصر، ق6، ش45، م66، للنساء: الرابية، ق2، ش13، م1، ت: 66885011.



محمد خلف منديل العدواني، «49 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ديوانية العداوين، مقابل نادي التضامن، للنساء: أشبيلية، ق1، ش127، م26، ت: 99821000.



يوسف عباس عبدالله العنزي، «87 عاماً»، شيع، للرجال: الفروانية، ق2، ش120، «مطلق الحمد»، م6، للنساء: الفروانية، ق2، ش146، م85، ت: 99039303 – 99322273.



حنان عبدالخضر عوض، زوجة يوسف بدر البلام، «48 عاماً»، تشيع غدا، للرجال: مشرف، مسجد الوزان، للنساء: الرميثية، ق1، شارع الشافعي، م294، ت: 67089000 – 25619855.



غصاب شداد شارع الظفيري، «70 عاماً»، يشيع غدا بمقبرة الجهراء، الجهراء، العيون، ق4، ش5، م345، أزرق 71، ت: 99778277.



مجول مشهور طعيس السعيدي، «78 عاماً»، شيع، الجهراء، العيون، ق3، ش2، م3، ت: 99988443.



ناصر علي حسين كمال، «74 عاماً»، يشيع غدا ، للرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، للنساء: بيان، ق7، شارع الأول، ج9، م33، ت: 99571353 – 25386992.