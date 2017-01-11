الأزرق.. خارج الحسابات الرسمية الكروية

انتهت رسميا، اليوم الأربعاء، المهلة المحددة للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتوفيق أوضاعه، والرد بشأن تأكيد مشاركة الكويت في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد رسميا أن مهلة الـ 11 من يناير الجاري الممنوحة للحاق منتخب الكويت بقرعة تصفيات كأس آسيا 2019 غير قابلة للتجديد.

وكشف الاتحاد القاري في خطاب رسمي للاتحاد الكويتي أن المهلة لن تجدد، على أن يعتبر الأزرق منسحبا، حال عدم تمكنه من اللحاق بالقرعة؛ ما يتطلب رفع الإيقاف الخارجي قبل التاريخ المحدد.

وأوضح الاتحاد القاري أن منتخب ماكاو سيكون بديلا للكويت في حال عدم مشاركة الأخيرة بالقرعة، علما بأن التصفيات سيشارك فيها 24 منتخبا على أن يتأهل 12 منتخبا للنهائيات التي ستقام في الإمارات.

وقرر الفيفا إيقاف الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول من 2015 بسبب عدم الوفاء بالموعد النهائي المحدد لتغيير قانون الرياضة في البلاد.

وكذلك أوقفت اللجنة الأولمبية الدولية اللجنة الأولمبية الكويتية للمرة الثانية في غضون خمس سنوات بسبب التدخل الحكومي ليشارك الرياضيون الكويتيون في دورة في ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الأولمبي.