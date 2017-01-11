الصقيع يقتل سبعة في بلغاريا و65 في أوروبا

أدت موجة الصقيع السائدة منذ أسبوع في أوروبا إلى مقتل سبعة أشخاص في بلغاريا، بحسب أرقام جديدة للإعلام المحلي، اليوم الأربعاء، ما يرفع حصيلة ضحاياها في أوروبا إلى 65 قتيلا على الأقل.

وأوقعت هذه الموجة آخر ضحاياها الثلاثاء، مع وفاة زوجين خمسينيين نتيجة التسمم بأول اوكسيد الكربون المنبعث من حطب سيئ الإشتعال في قرية جنوب البلاد. وكان أول الضحايا مهاجرين عراقيين أردت بهما عاصفة ثلجية في 6 يناير.

بذلك ترتفع حصيلة قتلى الصقيع في أوروبا إلى 65 شخصا على الأقل في أسبوع، غالبيتهم في بولندا.

منذ أيام تضرب موجة صقيع من إسكندينافيا الجزء الأكبر من أوروبا القارية، وأوقعت ضحايا في أوروبا الوسطى، ومنطقة البلقان، وإيطاليا.