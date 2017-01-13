وفيات اليوم الجمعة 13 يناير 2017

• وليد عبدالمجيد خميس الشطي، 53 عاما، (شيع)، رجال: القيروان، ق3، ش319، م14، تلفون: 99026834، نساء: الصليبيخات، ق1، ش104، جادة 6، م16، تلفون: 66801112 • عبدالعزيز محمد محسن بن زبره العجمي، 57 عاما، (شيع)، العزاء في المقبرة، تلفون: 55588848 • نظيمه عبدالوهاب رؤوف، 84 عاما، (شيعت)، رجال: السلام، ق5، ش515، م87، تلفون: 97355325، 25212846، نساء: السلام، ق2، ش207، م28، تلفون: 25210350، 99667295 • مصطفى محمد أحمد الكندري، 82 عاما، (شيع)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 55550096، نساء: السلام، ق6، ش610، م45، تلفون: 99703539 • فاطمة راشد محمد الفقعان، 59 عاما، (شيعت)، السالمية، ق12، شارع ابو ذر الغفاري، ج3، م21، تلفون: 99727467 • لولوه عبدالعزيز محمد المويزري، زوجة: حمد سالم حمد المويزري، 62 عاما، (شيعت)، الرابية، ق4، ش3، م5، تلفون: 66399441، 97197477، 99287997 • مبارك هويدي محمد المطيري، 75 عاما، (شيع)، ضاحية عبدالله المبارك، ق2، ش225، م17، تلفون: 99084756، 66610900 • محمد دغيمان السرهيد المطيري، 97 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة الجهراء)، رجال: الجهراء القديمة، ق1، ش3، م75، مدخل شارع عبدالله بن جدعان، مقابل خط الجهراء السريع، تلفون: 50020909، نساء: الجهراء القديمة، ق2، ش1، م8، مقابل مدرسة العدساني، تلفون: 66663947