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17/1/2017 1:51:21 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء :- الحكومة تطلب استيضاحات حول استجواب «الرياضة»..«التجارة»: ضبط 32 ألف فلتر زيت مقلد في أمغرة.. الكويت بطل كأس ولي العهد.. «السكنية»: سنسترجع من مدّعي الإعاقة القسيمة والبيت الحكومي


17/1/2017  الآن - صحف محلية  12:23:26 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء :- الحكومة تطلب ...
من جريدة النهار

الأنباء

الحكومة تطلب استيضاحات حول استجواب «الرياضة»

 الجارالله: العمل الخيري الكويتي منضبط وتجاوب سعودي لمنح تأشيرات لـ 'البدون'

 النهار

«التجارة»: ضبط 32 ألف فلتر زيت مقلد في أمغرة

 دمج «إعادة الهيكلة» مع «القوى العاملة» ومشروعات لـ 8 آلاف مواطن بدل الوظيفة

 الكويت بطل كأس ولي العهد

 الراي

عبد الكريم الكندري يطلب جلسة «لمواجهة... استيطان الوافدين»!

 يوسف العبدالله عرّى «كي جي إل» أمام «حماية الأموال»: إلى متى يبقى سُرّاق المال العام أحراراً؟

 «السكنية»: سنسترجع من مدّعي الإعاقة القسيمة والبيت الحكومي... وحتى بدل الإيجار بأثر رجعي

 


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