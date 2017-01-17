تشكيل عصابي يقوم بتصنيع وترويج المسكرات في أحد المنازل

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بتصنيع وترويج الخمور في أحد المنازل في منطقة الزهراء.

وبعد ورود معلومات تم التنسيق بين مديرية أمن محافظة حولي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقيام بالمزيد من التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات والتي أكدت جميعها صحة المعلومات بأن هناك مجموعة من الآسيويين قام أحدهم بتأجير المنزل وتجهيزه ليكون مصنع الخمور.

وقد تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وتم مداهمة مصنع الخمور وإلقاء القبض على من فيه وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.