قوات الشرعية تواصل التقدم شرق صنعاء

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية أنها سيطرت، اليوم الثلاثاء، على مواقع جديدة شرق العاصمة صنعاء، في ظل معارك مستمرة مع الانقلابيين، بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي قصفت أهدافاً مفترضة لمسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم، في أكثر من محافظة بالبلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع للشرعية نقلاً عن مصدر عسكري، بأن 'وحدات الجيش تمكنت من تحرير تبتَي (مرتفعي) دوه والعياني الاستراتيجيتين، بالإضافة إلى دحر مليشيات الحوثي والموالين لعلي عبد الله صالح، من العديد من المواقع في مديرية 'نِهم' شرق صنعاء، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف.

إلى ذلك، قصف التحالف، بثلاث غارات أهدافاً في معسكر 'العرقوب' بمديرية 'خولان' الواقعة شرق صنعاء، بعد يوم من تعرض المعسكر ذاته، لغارات متفرقة، ولم ترد على الفور معلومات حول آثار الضربات.

في محافظة صعدة شمالي البلاد، واصلت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية وقصفت أهدافاً في مديريتي كتاف وحيدان، فيما أعلن الحوثيون مقتل سبعة مدنيين جراء غارة قالوا إنها استهدفت متسوقين بمنطقة 'مران'، وهي المعقل الأول لقيادة الجماعة في صعدة.

وفي محافظة الحديدة، نفذ التحالف عدداً من الغارات في منطقة 'باجل'، في ظل ارتفاع وتيرة الضربات الجوية التي تستهدف مواقع يسيطر عليها الانقلابيون، في المحافظة، منذ أيام.