مؤسس 'تمرد' المصرية: طوابير 'العيش' رجعت زي أيام 'مبارك'

انتقد البرلماني المصري، محمود بدر، دور الحكومة الغائب بشأن أزمة الخبز، وعدم توافر الرغيف في محافظة القليوبية، التي فاز بمقعده النيابي عنها بقائمة ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية - الرقابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال، في بيان عاجل قدمه بجلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء: 'اللي بيحصل من الحكومة ده حرام، عايزين حل لأزمة العيش.. طوابير العيش رجعت تاني زي ما كانت قبل كده في عهد حسني مبارك (الرئيس المخلوع).. يعني مش كفاية على الناس النقص في السلع التموينية، وغلاء الأسعار، هاتوصل كمان للعيش'.

وأضاف بدر، وهو مؤسس حركة 'تمرد'، التي اعترف قادتها بصلتها بأجهزة المخابرات، داعية للانقلاب على الرئيس المعزول، محمد مرسي، 'أن الناس في الدائرة (شبين القناطر) يحاولون البحث عن رغيف العيش، الأمر الذي اضطرني إلى سؤال وزارة التموين، والتي ردت المشكلة، إلى وكيل وزارة القليوبية، والذي تم تغييره، منذ فترة، ولكن المشهد لم يتغير، ولا يزال المواطن يعاني'.

وأشار إلى أن طلب لقاء وزير التموين، لواء الجيش السابق، محمد علي مصيلحي، منذ شهر كامل، لعرض المشكلة، دون أن يتلقى رداً، متابعاً: 'لا أعلم كيف يمكن مواجهة المواطنين'.

في سياق آخر، طالب النائب أحمد شعيب، رئيس البرلمان، علي عبدالعال، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاستيلاء على 71 فداناً في منطقة 'أبو صوير' بمحافظة الإسماعيلية، والتي صدر لأجلها قرار من المحافظة بتخصيصها للمنفعة العامة، إلا أنه تم الاستيلاء عليها من (مسنودين) دون تدخل من الدولة.

كما طالب النائب محمد الكومي، في بيان عاجل، بضرورة الموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الفساد داخل شركات الأدوية، التابعة لقطاع الأعمال الحكومي، منوهاً بامتلاكه مستندات حول وقائع فساد عدة بتلك الشركات، متمثلة في احتكار عدد كبير من أصناف الدواء، وتخزينها، تمهيداً لرفع أسعارها، وصرف مبالغ مالية على الورق فقط وصلت إلى أكثر من 25 مليون جنيه.​



