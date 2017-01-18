وضع أبو تريكة على قوائم الإرهاب

قال محامي لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة إن السلطات المصرية أدرجت اسم اللاعب الشهير على قائمة الإرهاب بتهمة صلته بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر جماعة إرهابية.

ولم يصدر تعليق من الجهات الرسمية بشأن إدراج لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر الحائز على لقب أفضل لاعب في افريقيا.

يذكر أن أبو تريكة موجود حاليا في الغابون لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية ومقرها الدوحة.

ورفض محمد عثمان، محامي أبو تريكة، تحديد موعد عودة اللاعب إلى البلاد لكنه قال إنه سيطعن على القرار الذي أصدرته محكمة جنايات بالقاهرة.

وينفي أبو تريكة دعمه لجماعة الإخوان التي أدرجتها السلطات على قائمة الكيانات الإرهابية عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، في يوليو / تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكانت لجنة شكلت للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الارهابية.

وفي السابق، أعلن أبو تريكة تأييده للرئيس المعزول محمد مرسي عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2012.

وكان أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق قد أعلن اعتزاله في عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يتحدث علانية عن ميوله السياسية.