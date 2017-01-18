بالأسماء/ ترقية 16 ضابط إلى رتبة لواء

صدر مرسوم أميري بترقية 16 ضابطاً برتبة عميد في وزارة الداخلية الى رتبة لواء، وهم:



العميد سالم نواف أحمد الجابر الصباح

العميد شكري عبدالله محمود عبدالخالق النجار

العميد مبارك سلمان القيان سالم العميري

العميد سالم محمد سالم الاحيمر المري

العميد عبدالله راشد خالد مهيلان الهاجري

العميد وليد أحمد عبدالله الصالح العبدالله

العميد محمد صالح يعقوب يوسف الشرهان

العميد سعود عبدالله ابراهيم الخضر

العميد عابدين علي حسين عابدين حسين العابدين

العميد صالح مطر عوض عبيد العنزي

العميد فيصل حمد فهد حمود العيسى

العميد علي حمد عبدالله الفارس

العميد علي ابراهيم عبدالوهاب ناصر المعيلي

العميد ناصر ناصر سلطان راشد بورسلي

العميد وائل عبدالله حمزة علي الرومي

العميد عبدالعزيز فهد ناصر هادي الهاجري