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22/1/2017 4:33:07 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- اليمين الشعبوي الأوروبي يعقد قمة مضادة في ألمانيا.. العزب: سنراجع شبهات «مجلس الدولة».. الميزانية الجديدة 19 مليار دينار.. والعجز 6 مليارات.. 1.6 مليار دولار... خسائر جديدة للقطاع النفطي


22/1/2017  الآن - صحف محلية  1:33:00 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- اليمين الشعبوي ...
من الجريدة

 

الجريدة

العزب: سنراجع شبهات «مجلس الدولة»

 «الفتوى»: لا علاقة لنا بـ «الأنابيب النفطية»

اليمين الشعبوي الأوروبي يعقد قمة مضادة في ألمانيا

الأنباء

3 أشهر لإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين 

الميزانية الجديدة 19 مليار دينار.. والعجز 6 مليارات

الراي

43 دولاراً متوسط سعر النفط الكويتي في 2016/ 2017 

1.6 مليار دولار... خسائر جديدة للقطاع النفطي

 العبدالله يدعو باسم الأمير الرئيس اللبناني لزيارة الكويت

 النهار

174 ألف دينار مكافآت لجان «السكنية»

 أبل تفقَّد مشروعي «أبو حليفة» و«الوفرة» الإسكانيين

 

 


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