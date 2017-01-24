أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «الحقوق» تطمطم فضيحة التحكيم بالتهديد.. «البصمة الوراثية» إلزامية للجرائم واختيارية للمواطنين.. «أنفلونزا الطيور» في... الصليبية.. «الربط الإلكتروني» مع مصر ينهي عقود العمل الوهمية

الجريدة

«الحقوق» تطمطم فضيحة التحكيم بالتهديد

جأة تحولت كلية الحقوق بجامعة الكويت من المُقرّ إلى المنكر للفضيحة الأكاديمية التي كشفتها 'الجريدة' قبل أسبوعين، والمتمثلة في زج أحد المراكز باسم الكلية في إعلانات عن دورات تحكيم يحصل من يجتازها على شهادات ماجستير.وبعد إعلان 'الحقوق' أنها ستبحث عمن يعبث بسمعتها وشعارها في تجارة بيع الشهادات غير المعتمدة، يبدو أنها اتخذت خيار 'طمطمة الفضيحة'، لتنبري عبر عميدها المساعد د. سامي الدريعي إلى مهاجمة 'الجريدة' ومحررها وتتوعدهما بمقاضاتهما مدنياً وجنائياً لمجرد تسليطهما الضوء على هذه الفضيحة، ومطالبتهما الكلية بحماية سمعتها.ومن العجيب أن العميد الدريعي، رغم قامته القانونية والأكاديمية، دعّم رده المرسل إلى 'الجريدة' والذي ننشره اليوم، بكتاب من مركز يدعى 'وسم للتدريب' يفيد بعدم صحة وجود اتفاق بينه وبين الكلية، رغم أن الخبر الصحافي المنشور لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى اسم هذا المركز، مما يجعلنا نتساءل: لماذا تستشهد الكلية تحديداً بهذا المركز؟ إلا إذا طبقنا المثل العربي القديم 'يكاد المريب يقول خذوني'!ومما لا يسرّنا أن نذكّر به أن تلك الفضيحة التي تنكرها الكلية الآن لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها أخرى مطابقة وبمشاركة الكلية لمركز تحكيم، كشفتها 'الجريدة' أيضاً قبل نحو عام ونصف العام، حينما أشرفت 'الحقوق' على توزيع شهادات وبطاقات صادرة عن ذلك المركز تمنح من يجتاز تلك الدورات لقب مستشار في التحكيم الدولي مقابل 350 ديناراً!ومادامت الكلية قد اختارت طريق المكابرة والإنكار مهددة باللجوء إلى القضاء، فها نحن نعلن، بما لدينا من مستندات ننشرها اليوم، أن تلك الدورات 'المشبوهة' تمت بمشاركة 'الحقوق'، كما أن توقيع عميدها المساعد سامي الدريعي يبدو جلياً على الشهادات الثلاث التي تمنح لكل خريج، هذا إلى جانب أن هناك شهادة إضافية ينالها مجتاز الدورة منسوبة إلى إحدى الكليات الأوروبية تبين عند السؤال عنها أنها 'مصطنعة' ولا تمت إلى تلك الكلية الأوروبية بصلة، والتوقيع الموجود ليس لمديرها بل يخص النجمة العالمية المشهورة المتوفاة 'مارلين مونرو'!ليست لنا مصلحة في الهجوم على الكلية، ولسنا خصماً لها، ولكنها اختارت طريق القضاء، فليكن ما أردات ليقول القضاء كلمته الحاسمة، غير أننا مع هذا لن نتخلى عن رسالتنا، ونصر على حماية سمعة ذلك الصرح الشامخ للعدالة والحق، لذا نطالب مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في حقيقة هذه الشهادات وصلة 'الحقوق' وبعض أساتذتها بها، للوقوف على الحقيقة التي تحاول إدارة الكلية 'كروتتها' والتوعد بمقاضاة 'الجريدة' بسببها!

النواب بين «الذمة» و«العزل»

في وقت لم يقدم أكثر من 20 نائباً، إلى الآن، إقرارات «ذممهم المالية»، أخطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب بأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد حددت يوم غد موعداً نهائياً لتسليم تلك الإقرارات.وقال الغانم، في كتابه الموزع على الأعضاء وحصلت «الجريدة» على نسخة منه: «نود إخطاركم بأنه قد تقرر تحديد الموعد النهائي لتسلم إقرارات الذمة المالية غداً الأربعاء بدلاً من بعد غد الخميس، وذلك في مبنى صباح الأحمد للأعضاء خلال ساعات العمل من الـ8:30 حتى 12:30 ظهراً، علماً بأن الهيئة ستكون موجودة في مكان التسليم ضمن فريق عمل لتقديم جميع التسهيلات لكم فيما يخص ذلك».وكان رئيس «مكافحة الفساد» المستشار عبدالرحمن النمش قد أعلن لـ«الجريدة»، سابقاً، أن آخر موعد لتقديم النواب إقرارات الذمة المالية هو الخميس 26 الجاري، وللوزراء الثامن من فبراير المقبل.وينص قانون «مكافحة الفساد» على معاقبة الممتنع عن تقديم الإقرار الأول أو تقديمه ناقصاً، وهو ما ينطبق على النواب، بالسجن ثلاث سنوات، والعزل من العضوية، الأمر الذي سيتكشف عملياً الأحد المقبل، إذا ثبت عدم تقديم أي نائب إقراره.وبحسب القانون، فإن الهيئة ستحيل ملف من لم يقدم ذمته المالية من النواب أو قدمها ناقصة إلى الإدارة العامة للتحقيقات لمساءلته عن ذلك، وهو ما سيؤدي إلى مخاطبة الأخيرة المجلس بطلب رفع الحصانة عن الممتنع، وفي حال موافقته سيحال النائب إلى محكمة الجنح لمحاكمته عن واقعة التهرب، وقد يصدر حكم بحبسه وعزله.

نفوق طيور بالإنفلونزا ولا إصابات بشرية

في وقت حذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في الكويت، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي لـ«الجريدة» أن الوزارة لم تسجل أي حالات إصابة بشرية لإنفلونزا الطيور خلال الفترة الماضية في المستشفيات.وبينما أوضح الشطي أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هي التي أبلغت المنظمة العالمية بوجود حالات لإنفلونزا الطيور في البلاد، أكد مراقب مكافحة الأوبئة في الهيئة وليد العود لـ«الجريدة» نفوق 50 طائراً من نوع «الفزن» في إحدى المزارع بالصليبية من جملة 160 طائراً من نفس النوع جراء إصابتها بالفيروس.وأضاف العود أنه تمت مخاطبة أحد المراكز البحثية في بريطانيا، حيث أجرى تحاليله على بعض الطيور النافقة، ليتبين أن نفوقها جاء جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور، مشيراً إلى أنه بناء على نتائج التحاليل تم إعدام باقي الطيور في المزرعة من هذا النوع ودفنها، وأنه «لا داعي للقلق حالياً، لأننا لم نسجل أي حالة جديدة في هذه المزرعة».

الأنباء

«البصمة الوراثية» إلزامية للجرائم واختيارية للمواطنين

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي امس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون تعديل أحكام قانون البصمة الوراثية وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بتعديل القانون بما يصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع.مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» بأن التعديل المطروح على القانون يقضي باعتماد البصمة الوراثية بشكل إلزامي لاستخدامها في تتبع الجرائم الخطرة فقط وما يترتب على ذلك من إجراءات حول المتهمين، في حين يترك أمر التعامل مع البصمة الوراثية بالنسبة للمواطنين بشكل اختياري.وأضاف المصدر أن المجلس اعتمد توجه الحكومة الجديد الذي أكدته خلال اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية مؤخرا القاضي بإعادة سن الحدث إلى 18 عاما، كما كان معمولا به سابقا.وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الوزراء اعتمد ترقية الشيخ سالم النواف ومنصور العوضي إلى وكيلين مساعدين في وزارة الداخلية.تأكيد الثقة في قدرة الحمود على مواجهة الاستجواب استعرض مجلس الوزراء الاستجواب المقدم من قبل النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الوزير الحمود على مواجهته.أولويات الجهات الحكومية موسى أبو طفرة ذكر مصدر مطلع في مجلس الوزراء أن المجلس طلب من جميع الوزارات والهيئات الحكومية تقديم أولوياتها، حيث تعكف هذه الجهات على إعداد خطة لإدراجها في الخطة العامة للتنمية للدولة للمرحلة المقبلة.استيضاحات «الرياضة» إلى النواب المستجوبين قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تسلم استيضاحا من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بخصوص استجوابه المدرج على جدول أعمال جلسة 31 الجاري، موضحا أنه أحال الاستيضاح الى النواب المستجوبين للرد عليه. أعرب عن أمله في أن تكون الممارسة البرلمانية بخصوصه منضبطة وفق الأطر والضوابط الدستورية والقانونية

الغانم: لقاؤنا بسمو الأمير تناول ملفات مهمة وكان مثمراً وإيجابياً و هذا ما اعتاد عليه أهل الكويت من خصوصية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن لقاءه ومجموعة من النواب بصاحب السمو الأمير كان مثمرا وإيجابيا.وأوضح الغانم، في تصريح للصحافيين، أن اللقاء مع صاحب السمو الأمير:تناول ملفات مهمة، مؤكدا أن هذا ما اعتاد عليه اهل الكويت من خصوصية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهي خصوصية لا يجدها أحد في أي من الدول الأخرى.وأوضح أن اللقاء جاء بناء على طلب مجموعة من النواب بخصوص ملفات معينة، مبينا انه ذكر في كلمته بافتتاح الفصل التشريعي «أن كل التحديات والملفات أمامنا نستطيع أن نحلها بالحوار والتفاهم وإن شاء الله يستمر العمل الجماعي في هذا المجلس لمواجهة كل التحديات والملفات».من جانب آخر يتوجه رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني الى جمهورية مالي الاربعاء المقبل للمشاركة في أعمال الدورة الـ١٢ لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي التي تستمر أعمالها حتى الـ ٢٨ من الشهر الجاري.ومن المقرر ان يلقي الغانم كلمة وفد الكويت امام المؤتمر الذي سيبحث تقارير اللجنة العامة للاتحاد واللجان المتخصصة والاجهزة المتفرعة والشؤون التنظيمية بحضور رؤساء مجالس الدول الأعضاء بالاتحاد.كما يشارك الغانم بالاجتماع التشاوري للمجموعة العربية وذلك لتنسيق المواقف بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش ووجهات النظر العربية إزائها وانتخاب رئيس الدورة الـ ١٤ لمؤتمر الاتحاد من المجموعة العربية.ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر مجلس الأمة امين سر الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي وامين صندوق الشعبة النائب د.وليد الطبطبائي واعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة النواب د.خليل عبدالله وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.الغانم يعزي نظيره الإيراني بضحايا انهيار مبنى تجاري مـن جـانب آخـر بعث رئيس مجـلس الأمـة مـرزوق الغـانم ببرقيـة إلـى رئيس مجلس الشـورى الإيـراني د.علي لاريجاني عبر فيها عـن خـالص العـزاء وصـادق المـواسـاة بضحـايا انهيار مبنى بلاسكو التجاري في طهران إثر اندلاع حريق فيه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

الراي

«أنفلونزا الطيور» في... الصليبية

فيما أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ان «الكويت أبلغت عن رصد تفش لسلالة (إتش5.إن8) الشديدة العدوى من أنفلونزا الطيور في بط وأوز وطيور أخرى»، طمأنت هيئة الزراعة والثروة السمكية إلى ان «الوضع تحت السيطرة ولا يدعو للقلق»، في وقت شددت مصادر صحية على «عدم تسجيل أي إصابة بأنفلونزا الطيور على الإطلاق بين المواطنين أو المقيمين في البلاد».وقال تقرير للمنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلته «رويترز» انه «تم العثور على نحو 144 طائراً نافقاً في الكويت»، لكن مراقب الأوبئة في الهيئة العامة للزراعة وليد العود أكد لـ «الراي» ان «عدد الإصابات لا يتعدى 25 وتم التعامل معها».وأوضح العود انه «تم اكتشاف إصابات بانفلونزا الطيور في احدى مزارع الصليبية منذ الشهر الماضي، بعد طلب صاحبها فحص المزرعة للشك في اصابة بعض طيوره»، مبيناً ان «الهيئة قامت بأخذ عينة وفحصها في مختبر الهيئة حيث تم التأكد من وجود الإصابات، وتم إرسال العينة إلى مختبر عالمي في بريطانيا لزيادة التأكد والاطمئنان».واضاف ان «نتائج المختبر البريطاني جاءت مطابقة لما أظهرته مختبرات الهيئة، وتم إبلاغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتقرير حول الواقعة وفقاً للاتفاقيات التي تربط الكويت بها والالتزامات المنصوص عليها في هذا الخصوص».وطمأن العود إلى ان «سلالة الفيروس (إتش5.إن8) الذي ثبتت إصابة الدواجن به يعتبر من النوع الذي يصيب الدواجن نفسها ولا ينتقل للإنسان»، مشيراً إلى «المزرعة المصابة موضوعة تحت المراقبة منذ ديسمبر الماضي ولم تصب فيها إلا 25 دجاجة وتم التعامل معها، علماً انها تضم المئات من البط والحمام والدجاج، ولم ينتقل الفيروس إلى أي منها»، مجدداً طمأنة المستهلكين إلى ان «الوضع تحت السيطرة ولا خوف من انتشار المرض».وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر صحية لـ «الراي» ان «السلالة (إتش5.إن8) من فيروس انفلونزا الطيور تعتبر شديدة الفتك بالدواجن لكن لم يتم رصدها بين البشر»، مؤكدة ان «جميع مستشفيات البلاد لم تسجل أي إصابة».ويذكر ان سلالات عديدة من أنفلونزا الطيور انتشرت في أوروبا وآسيا منذ أواخر العام الماضي ما أدى إلى إعدام جماعي لدواجن في عدد من البلدان كما تسبب في بعض الوفيات البشرية في الصين.ودفع ذلك منظمة الصحة العالمية إلى دعوة البلدان كافة إلى مراقبة انتشار الفيروس الفتاك بين الطيور والدواجن، والإبلاغ فوراً عن أي إصابات بشرية قد تشكل بداية انتشار وباء أنفلونزا الطيور.

عبدالصمد: توظيف «البدون» أولى من التعاقد مع المعلمين الوافدين

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة واجهت وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس خلال اجتماعها أمس بضرورة حل مشكلة النقص في التخصصات العلمية النادرة مثل الفيزياء وغيرها، مشيراً إلى أن اللجنة اقترحت على الوزير الفارس قبول الطلبة «البدون» الذين ما زالت جامعة الكويت ترفض قبولهم، رغم حصولهم على نسب مرتفعة تتجاوز 97 أو 98 في المئة في بعض الأحيان.وأضاف: «في الكويت أربعة معلمين كويتيين فقط يدرسون الفيزياء، وهذا رقم غير مقبول»، مؤكداً أن «تدريس (البدون) وتوظيفهم أولى من التعاقد مع المعلمين الوافدين مع كامل الاحترام للإخوة الوافدين، الذين يمكن الاستعانة بهم لسد النقص بعد تعيين الكويتيين و(البدون)».وأوضح عبدالصمد أن اللجنة تقترح زيادة المكافأة التشجيعية التي تمنح لأصحاب التخصصات النادرة، كنوع من تشجيع المواطنين على الإقبال عليها، منوهاً بكفاءة العمالة الوطنية.

لا وقف للزيادات الدورية لموظفي العقد الثاني والاستعانة بخدمات

أكد مصدر مطلع عدم صحة ما أشيع عن وقف ديوان الخدمة المدنية صرف الزيادات الدورية السنوية لموظفي الجهات الحكومية على بندي العقد الثاني والاستعانة بالخدمات.وقال المصدر لـ «الراي» إن «الديوان لم يصدر أي قرار بوقف الزيادات الدورية للموظفين الحكوميين المعينين على بند العقد الثاني والاستعانة بالخدمات في كل جهات ومؤسسات الدولة»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي قرار مشابه، ومن غير المنطقي أن يكون هناك قرار بذلك كون العقود الحكومية تنص على الزيادات الدورية».وبيّن المصدر أن «عدداً من الوزارات أقر الزيادات للعام الحالي حسب موعد استحقاق الزيادة، وجارٍ بالفعل صرف الزيادة الدورية المقدرة بـ 10 دنانير للموظفين المستحقين لها».وفي هذا السياق علمت «الراي» أن «وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري وقع قرارات الزيادة الدورية السنوية لموظفي الوزارة المعينين على بندي العقد الثاني والاستعانة بالخدمات»، موضحاً أن «من سيأتِ موعد استحقاق زيادته فسيحصل عليها ما لم يكن هناك مانع قانوني».

النهار

«الربط الإلكتروني» مع مصر ينهي عقود العمل الوهمية

أكدت وزارة القوى العاملة في مصر، أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر و الكويت سوف ينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية، والقضاء على تجار الإقامة، وقالت في بيان صحافي أمس، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بدولة الكويت، يؤكد أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بمصر والكويت، سوف ينهي معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات. وأشار البيان إلى أن وزارة العمل الكويتية تقوم على الفور بغلق ملف أي شركة يثبت مخالفتها بفرص العمل الوهمية نهائيا.وكان المستشار العمالي المصري جمال سيد أحمد قد التقى أحمد محمد الموسوي، نائب مدير عام هيئة القوى العاملة للاستخدام والاستقدام الكويتية، لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالعمالة بوجه عام والمصرية بوجه خاص وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الربط الإلكتروني، في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بين وزارتي العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار في الإقامات.وأكد المسؤول الكويتي، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع مصر سيكون نموذجا يحتذى ويتم تطبيقه مع دول أخرى.

الغانم: لقاء سمو الأمير بالنواب تناول ملفات مهمة

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: إن لقاءه ومجموعة من النواب بسمو أمير البلاد أمس كان «مثمرا وإيجابيا»، وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين ان اللقاء مع سمو امير البلاد «تناول ملفات مهمة»، مؤكدا ان هذا ما اعتاد عليه اهل الكويت من «خصوصية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهي خصوصية لا يجدها احد في أي من الدول الاخرى».وذكر ان اللقاء جاء بناء على طلب مجموعة من النواب «بخصوص ملفات معينة»، مبيناً انه ذكر في كلمته في افتتاح الفصل التشريعي «ان كل التحديات والملفات امامنا نستطيع ان نحلها بالحوار والتفاهم وان شاء الله يستمر العمل الجماعي في هذا المجلس لمواجهة كل التحديات والملفات». حضراللقاء الى جانب الغانم كل من النواب: نايف المرداس، محمد هايف، محمد الدلال، عادل الدمخي، مبارك الحجرف، محمد الحويلة، حمود الخضير، طلال الجلال، فيصل الكندري، خالد العتيبي. من جانب اخر طالب النائب فيصل الكندري وزير النفط عصام المرزوق بسرعة حسم مناقصة الانابيب النفطية وتطبيق القانون، والرد على حزمة الأسئلة الموجهة إليه بهذا الشأن لمعرفة أسباب عدم ترسية المشروع على الشركة الفائزة، مؤكدًا عدم السماح باستمرار الخسائر التي تصل إلى ملايين الدنانير، وأشار إلى أن تلك القضية يمكن أن تصل الأمور فيها إلى حد المساءلة السياسية إذا لم يحسمها الوزير من خلال التدرج في استخدام الأدوات الدستورية.واستغرب الكندري تزايد المطالبات بإلغاء مشروع الأنابيب، في الوقت الذي تنشر فيه مناقصة جديدة بالحزمة الرابعة في الجريدة الرسمية، محذرًا من تحول تلك القضية إلى داو أخرى، وموضحا ان تعطيل مشروع الأنابيب سوف تترتب عليه خسائر كبيرة.في المقابل قال النائب راكان النصف «حين يطالب البعض بترسية مناقصة مليونية أكدت الجهة الرقابية مخالفتها الإجراءات القانونية وليس الفنية، فهذا يضع علامات استفهام كبيرة عليهم»، وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول الشيخ جابر المبارك بحماية قياديي القطاع النفطي من الضغوط التي تمارس عليهم، ومن التهديدات والابتزاز الذي يتعرضون له بسبب مواقفهم الوطنية في الدفاع عن المال العام، واعلن أن مناقصة الأنابيب النفطية تمت إحالتها على المجلس الأعلى للبترول بعد تثبيت اعتراض ممثل وزارة النفط عليها خلال اجتماع لجنة المناقصات المركزية.وأوضح إن إحالة المناقصة على المجلس الأعلى للبترول لا تعني أن الملف أغلق، فالمجلس الأعلى سيكون أمامه اختبار حقيقي في مواجهة قوى الفساد التي تسعى إلى تمرير المناقصة بصورة مخالفة دون اعتبار لرأي المؤسسات الرقابية في الدولة وعلى رأسها تقرير ديوان المحاسبة.بدوره اعلن النائب عبدالكريم الكندري عزمه التقدم خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في صفقة «الأنابيب».من جهتها عابت النائب صفاء الهاشم على طرق ادارة ديوان الخدمة المدنية لاحتياجات اجهزة الدولة وطلبهم تخصصات الشريعة في الوقت الذي يرون فيه عدم الحاجة لخريجي تخصصات هندسية البترول وتخصصات اخرى، مضيفة: خريج هندسة بترول رفضه ديوان الخدمة.. «وين يروح».من جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان هناك: 8 آلاف طالب متعثر في البعثات الخارجية، وهناك تخصصات رئيسة يصنفها ديوان الخدمة خارج نطاق التوظيف، وأضاف بعد اجتماع مناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي 2015-2016 قوله : طلبنا من ديوان الخدمة إلزام الجهات الحكومية بتوظيف العدد الذي تطلبه من التخصصات لتتناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، كما طلبنا من وزير التربية والتعليم العالي قبول «البدون» لدراسة التخصصات النادرة في الجامعة.