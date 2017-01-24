FacebookTwitterYoutubeRSS
24/1/2017 5:30:33 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «الحقوق» تطمطم فضيحة التحكيم بالتهديد.. «البصمة الوراثية» إلزامية للجرائم واختيارية للمواطنين.. «أنفلونزا الطيور» في... الصليبية.. «الربط الإلكتروني» مع مصر ينهي عقود العمل الوهمية


24/1/2017  الآن - صحف محلية  12:43:37 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «الحقوق» تطمطم ...
من الجريدة

 

 الجريدة

«الحقوق» تطمطم فضيحة التحكيم بالتهديد

 النواب بين «الذمة» و«العزل»

 نفوق طيور بالإنفلونزا ولا إصابات بشرية

 الأنباء

«البصمة الوراثية» إلزامية للجرائم واختيارية للمواطنين

 الغانم: لقاؤنا بسمو الأمير تناول ملفات مهمة وكان مثمراً وإيجابياً و هذا ما اعتاد عليه أهل الكويت من خصوصية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم

 الراي

«أنفلونزا الطيور» في... الصليبية

 عبدالصمد: توظيف «البدون» أولى من التعاقد مع المعلمين الوافدين

 لا وقف للزيادات الدورية لموظفي العقد الثاني والاستعانة بخدمات

 النهار

«الربط الإلكتروني» مع مصر ينهي عقود العمل الوهمية

 الغانم: لقاء سمو الأمير بالنواب تناول ملفات مهمة

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني