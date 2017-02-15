وفيات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2017

فاطمة عبدالله مرزوق المرشاد أرملة راشد مرشد النملان 81 عاماً، شيعت، الرجال: العارضية، ق1، ش2، م29، النساء: إشبيلية، ق4، ش446، م9، ت: 66555780، 97778103

أحمد حسين شعبان مبارك 72 عاماً، شيع، الرجال: القرين، ق3، ش24، م19، النساء: صباح السالم، ق9، ش2، ج2، م35، ت: 60655517، 94770066

عبدالله سالم عبدالله الهولي 77 عاماً، شيع، الرجال: حطين، ق4، ش15، م67، النساء: القصور، ق7، ش17، م28، ت: 97900540، 96959715

يوسف إبراهيم خالد الحساوي 57 عاماً، شيع، الرجال: العدان، ق2، ش64، م1، النساء: مشرف، ق6، ش7، ج2، م7، ت: 97333130، 50871486، 97401047

نواف محمد سعود العنجري 49 عاماً، شيع، الرجال: ديوان العنجري، النزهة، ق3، ش دمشق، النساء: الروضة، ق4، ش41، م11، ت: 22524555، 22511555

فيصل سعد إبراهيم الدوسري 28 عاماً، شيع، الرجال: الجهراء القديمة، ق1، ش عبدالله بن جدعان، م21، النساء: النعيم، ق4، ش5، م7، ت: 99733852، 99157722، 99735120

طلال عايض حامد لافي المطيري 40 عاماً، شيع، الرجال: إشبيلية، ق2، ش205، م12، النساء: العمرية، ق5، ش5، م48، ت: 65060566، 55581180

مهدي حسين صالح المويل 80 عاماً، شيع، الرجال: حسينية آل ياسين، المنصورية، النساء: الحسينية الحيدرية، القادسية، ق4، ش محمد البدر، م39، (العزاء في فترة العصر فقط)، ت: 99581699، 66775527

حمدان فالح محمد الهبيدة 82 عاماً، شيع، الرجال: عبدالله المبارك، ق5، ش521، م10، (ديوان بدر الهبيدة – الشارع الرئيسي)، النساء: الأندلس، ق4، ش20، م46 مقابل الدائري الخامس، ت: 97777987، 67702333

بدر مساعد نجم العطيبي 37 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: العدان، ق2، ش58، م1، النساء: السرة، ق1، ش8، م59، ت: 66280281

لطيفة نجم عبد الله العطيبي 68 عاماً، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: العدان، ق2، ش58، م1، النساء: السرة، ق1، ش8، م59، ت: 66280281

علي خليل إبراهيم العطار 47 عاماً، شيع، الرجال: حسينية الجعفرية، ق6، الصوابر بجانب مسجد الإمام الصادق، النساء: بيان، ق12، ش1، ج5، م21 بجانب مسجد الإمام الحسن، ت: 66404010، 97856565