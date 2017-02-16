للمرة الأولى ..مستشفى الجهراء يبدأ فحص وراثي لعلاج عقم الرجال

اعلن مستشفى الجهراء التابع لوزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس بدء العمل بتطبيق فحص وراثي خاص بالرجال الذين يعانون العقم للمساهمة في علاجهم وذلك في وحدة طفل الانبوب بالمستشفى.

واوضح استشاري طب الخصوبة في الوحدة الدكتور حازم الرميح في تصريح صحافي على هامش اختتام الورشة الرابعة لجراحة عقم الرجال التي نظمتها الوحدة ان هذا الفحص يقدم لاول مرة في الوزارة ويساهم في نجاح العلاج لشريحة كبيرة من المصابين بالعقم.

وذكر الرميح ان العمليات المعقدة تجرى فقط في مستشفى الجهراء وتساهم في الحد من ارسال المصابين بالعقم الى الخارج للعلاج كونها تتماثل مع التقنيات الحديثة المطبقة في مراكز اطفال الأنابيب العالمية.

واضاف انه تم اجراء 14 عملية جراحية معقدة في مجال خصوبة الرجال ضمن البرنامج العلمي للورشة الى جانب تقديم ست محاضرات حول مستجدات علاج العقم ونحو 30 استشارة طبية للحالات الصعبة.