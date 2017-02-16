تمديد حالة الطوارئ في تونس

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وقال بيان لها إن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة عموما، قرر التمديد في حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الخميس.

ويأتي القرار بسبب القلق المتنامي على الحدود مع ليبيا خاصة، وبرغم تلميح رئيس الحكومة الى إمكانية رفع حالة الطوارئ نهائيا في القريب.

و كان وزير الدفاع فرحات الحرشاني قد أكد في جلسة بالبرلمان أن الوضع الأمني تحسن كثيرا، ولكن التهديدات تبقى موجودة، موضحا أن تونس مستعدة لكل السيناريوهات.