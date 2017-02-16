غزة تغرق.. جراء الأمطار الغزيرة

تعرضت منازل في مدينة غزة، اليوم الخميس، للغرق، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة، في بيان إن «طواقمه قامت بانتشال أصحاب المنازل التي تعرضت للغرق، في منطقة «الصفطاوي» شمالي مدينة غزة بفعل الأمطار الغزيرة».

وأضاف الجهاز أنه «تم التعامل مع 10 منازل تعرضت للغرق بفعل تدفق مياه الأمطار، وتطاير أسقفها نتيجة الرياح».

وبحسب الجهاز تم إخلاء العائلات إلى أماكن آمنة.

من جانبه، كشف وزير الأشغال والإسكان مفيد الحساينة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن منح 8 عائلات غرقت منازلها بشكل كلي شققا سكنية.

وأضاف أن «الحكومة الفلسطينية تسعى لحل كافة مشاكل العائلات التي تعيش في أماكن منخفضة».

وحمّل الحساينة إسرائيل مسؤولية تدمير البنية التحتية، مؤكدا أن «الحصار والحروب المتكررة ضاعفت من المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة».

وعادة ما تتسبب الأمطار بغرق منازل في قطاع غزة، بسبب تردي البنية التحتية.