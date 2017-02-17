رداً على تصريحات نصرالله.. إسرائيل تهدد بضرب لبنان

هدد وزير الاستخبارات بحكومة الاحتلال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، بأنه 'إذا أقدمت منظمة حزب الله على قصف العمق الإسرائيلي، فإن إسرائيل سترد بضرب كافة الأهداف المتاحة في لبنان'.



جاء تصريح كاتس تعقيباً على التهديدات التي أطلقها الأمين العام لمنظمة حزب الله حسن نصر الله، حسبما ذكرت اليوم الجمعة الإذاعة الإسرائيلية.



وأكد كاتس أن نصر الله يخدم بصورة مطلقة المصالح الإيرانية، وأنه يستعد للتضحية بالدولة اللبنانية من أجل خدمة هذه المصالح.



وتابع 'يجب فرض عقوبات على هذه المنظمة الإرهابية تؤدي إلى شل نشاطاته، ويجب ممارسة الضغوط على إيران لتكف عن تمويل وتصليح هذه المنظمة'.