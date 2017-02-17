وفيات اليوم الجمعة 17 فبراير 2017

• محمد عبد الله محمد حسن، 55 عاما، (شيع)، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، تلفون: 66653350، النساء: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، ج20، م4، حسينية زهراء البتول، تلفون: 99800797



• عبد علي غلوم محمد أشكناني، 90 عاما، (شيع)، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، تلفون: 66603232، النساء: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، تلفون: 99727727



• امريضة رديني ملفي الهاجري، زوجة: فريح نزال فدعوس الهاجري، 82 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد السبت)، الرجال: القيروان، ق1، ش118، م10، تلفون: 55193330، النساء: الدوحة، ق3، ش4، م18



• يعقوب جاسم محمد بو البنات، 87 عاما، (شيع)، الرجال: الحسينية الجديدة، بجانب البنك الوطني الرئيسي، تلفون: 66699937، النساء: الفيحاء، ق3، شارع 30، م1، تلفون: 66691131



• خالد عبد العزيز السعد المنيفي، 74 عاما، (يشيع صباح غد السبت)، الرجال: النزهة، ق3، شارع ناصر القطامي، ج31، م29، مقابل الدائري الثالث، تلفون: 97171343، النساء: كيفان، ق1، ش16، م25



«إنا لله وإنا إليه راجعون»