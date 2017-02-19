وفيات اليوم الأحد 19 فبراير 2017

حسين يوسف حسين آل هيد 73 عاماً، شيع، الرجال: العدان، ق7، ش1، م13، النساء: مبارك الكبير، ق3، ش1، م32، ت: 50609011

بهلول ثاني الزويمل الظفيري 78 عاماً، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق3، ش312، م21، النساء: الفردوس، ق6، ش1، ج13، م20، ت: 98963338، 50511343

عبدالعزيز محمد حاجي الفيلكاوي 94 عاماً، شيع، الرجال: جابر العلي، ق4، ش7، م18، النساء: الفنيطيس، ق8، ش819، م23، ت: 99192939، 99687281

فهيمة حسين الباني أرملة جدعان عواد جدعان السعيدي 78عاماً، شيعت، الرجال: العمرية، ق4، ش109، مقابل المشتل الزراعي، ديوان السعيدي، النساء: العمرية، ق4، ش5، م23، ت: 99622929، 99702557

عبدالرحمن محمد البطحي 78 عاماً، شيع، الرجال: الروضة، ق3، ش34، ديوان الحمود، النساء: السلام، ق5، ش502، م3، ت: 55355334، 50100545

ليلى محمد أحمد الشيباني زوجة أحمد صالح الياقوت 69 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء، ق2، ش28، ديوان الياقوت، مقابل مركز شباب الفيحاء، النساء: القرين، ق3، ش30، م19، ت: 66569648، 99849117