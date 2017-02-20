أمن الأحمدي يضبط 147 زجاجة بداخلها مواد مسكرة في المهبولة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في إطار الجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لضبط وردع المخالفين والخارجين عن القانون، وبأشراف مدير عام مديرية امن محافظة الاحمدي العميد عبدالله سفاح الملا تمكن رجال الامن في المحافظة من ضبط مصنع للخمور في منطقة جواخير الهجن بمنطقة كبد، و 147 زجاجة بداخلها مواد مسكرة في منطقة المهبولة، بالإضافة الى القاء القبض على وافد مسجل بحقه بلاغ تغيب بمنطقة الفحيحيل.

واوضحت الادارة اثناء قيام احدى الدوريات الامنية بمهامها بمنطقة المهبولة تم مشاهدة تجمع للأشخاص في احدى الساحات الترابية وعند اقتراب الدورية منهم لاذو بالفرار، وعثر بالمكان على اكياس وبداخلها قوارير يشتبه بداخلها مواد مسكرة ويبلغ عددها 147 زجاجة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واحالتها الى الجهة المختصة.

وفي منطقة جواخير الهجن بمنطقة كبد، تم رصد أحد الاشخاص من قبل دورية امنية بحاله مثيرة للريبة، وعند اقتراب الدورية باتجاهه لاذ بالفرار الى داخل أحد الجواخير وتم متابعته والقبض عليه وتبين انه من جنسية اسيوية وان الجاخور عبارة عن مصنع للخمور ويحتوي على حوض سباحة معبأ بالكامل بالمواد المسكرة الى جانب ضبط 2124 زجاجة و62 برميل بداخلها مواد مسكرة و5 براميل تبخير و60 برميل فارغ و6 سلندرات غاز.

وفي منطقة الفحيحيل واثناء استيقاف احدى المركبات والاستعلام عن قائدها تبين انه وافد من الجنسية الهندية ومطلوب القاء قبض تغيب وعثر بداخل مركبته على ٥٣ زجاجة بداخلها مواد يشتبه بكونها مسكرة.

واشارت الادارة الى انه تم احالة المتهمين والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.