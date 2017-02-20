وفيات اليوم الاثنين 20فبراير 2017

عبدالكريم حسين علي الأستاذ 62 عاما، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: مشرف، ق6، ش42، م15، ت: 99040383، 99622999

إبراهيم عبدالمجيد عبدالمحسن المحمد 91 عاما، شيع، الرجال: جنوب السرة، حطين، ش303، م40، النساء: الروضة، ق3، ش35، م21، ت: 99406400، 99664757، 97888164

زهرة رمضان مندني الشراح أرملة طالب علي بخش 73 عاما، شيعت، الرجال: ميدان حولي، حسينية الأشكنانية، النساء: الرميثية، حسينية القائم، ت: 99686676، 99108710

حمود سالم مبارك الحربي 86 عاما، شيع، العقيلة، ق3، م341، م55، ت: 99820989

ليليه حسين المشعلي العدواني أرملة مبارك زيد الدالي العدواني 79 عاما، شيعت، الرجال: العمرية، مقابل نادي التضامن، ديوان العداوين، النساء: العمرية، ق4، ش4، م12، ت: 99805900، 50276667

عبدالله أحمد عبدالله الشطي 66 عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: العدان، ق2، ش68، م26، النساء: بيان، ق3، الشارع الأول، م8، ت: 99042008، 99055154

مبارك ملفي سعود الزويد العازمي 73 عاما، شيع، الرجال: بيان، ق8، الشارع الأول، ج2، م32، النساء: بيان، ق8، الشارع الأول، ج2، م30، ت: 99041185

أحمد حيدر عباس حيدر 35 عاما، شيع، الرجال: غرب مشرف، مقابل التأمينات الاجتماعية، مسجد الوزان، النساء: قرطبة، ق2، الشارع الأول، م36، ت: 99449718

إقبال راشد أحمد الخليفة 60 عاما، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الخالدية، ق1، ش حضرموت، م6، ديوان الخليفة، النساء: الخالدية، ق3، ش31، م7، ت: 99177255، 99260607، 24814228

حسنة جاسر خلف زوجة سعد شبيب العجمي 79 عاما، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، بمقبرة صبحان، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: الصباحية، ق1، ش5، م613، ت: 97809339، 23613294