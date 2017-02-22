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أبرز عناوين صحف الخميس:- شروط إيرانية للحج.. خفض المصروفات.. أزمة بين «النفط» و«المالية»..«المشروعات الصغيرة»: استقبال 2700 مبادر خلال 3 أشهر.. برنامج عمل الحكومة على جلسة 7 مارس


22/2/2017  الآن - صحف محلية  11:45:15 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- شروط إيرانية للحج.. ...
من الجريدة

 

 الجريدة

الأمير عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان

 شروط إيرانية للحج

 مطلبان ليتفادى رئيس الوزراء منصة الفضالة

 الأنباء

خفض المصروفات.. أزمة بين «النفط» و«المالية»

 إجراءات حكومية لاحتواء استجواب «الصحة»

 النهار

«الصحة»: «العلاج بالخارج» في عهدة وكيل الوزارة

 «الائتمان»: صرف مكافآت «الممتازة»

 «المشروعات الصغيرة»: استقبال 2700 مبادر خلال 3 أشهر

 الراي

«التأمينات» تفنّد الاتهامات بتقاضيها فوائد ربوية: «بيع المعاش» ليس قرضاً... ولا نسعى للربح

 برنامج عمل الحكومة على جلسة 7 مارس

 إيران تجدد إعلان نواياها «الحسنة»: راغبون في تعزيز العلاقات مع الخليج

 

 


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