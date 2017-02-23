الأمن المصري يلقي القبض على 6 من قيادات الإخوان

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الخميس، القبض على 6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد عبد الرحمن المرسي، إضافة إلى آخرين جاري حصرهم، حسب محامي عن الجماعة.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، للأناضول، إن 'قوات الأمن اعتقلت 6 من قيادات الإخوان المسلمين، هم محمد عبد الرحمن المرسي (عضو مكتب الإرشاد / أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، و محمد عامر، و جلال محمود مصطفي، و عزت عبد الفتاح، وعمرو السروي، و أحمد جاب الله، و آخرين جاري حصرهم'

وأضاف 'المعلومات الأولية تشير إلى أن الاعتقالات تمت بمنطقة القاهرة الجديدة (شرقي العاصمة المصرية)'، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، كشف للأناضول، مصدر مسؤول بالإخوان، متحفظاً على ذكر اسمه لحساسية موقفه، أن 'محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، لم يكن من بين الذي تم اعتقالهم'، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها أكدت قناة 'وطن' المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، عبر صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'، نبا اعتقال محمد عبد الرحمن المرسي.

وعبد الرحمن هو مسؤول اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان، والقيادة الثانية بالجماعة بعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وفق مصدر بالجماعة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الجهات الأمنية التي لم تصدر أي بيان رسمي حول الواقعة حتى الساعة 14:10 (ت.غ).