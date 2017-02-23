قاموا بالتجمهر في تيماء واعتدوا على رجال الأمن

اقتيد 5 شباب الي نيابة الاحداث لاتلافهم دروريات النجدة عقب محاولة فض تجهر في منثطة تيماء وبحسب مصدر امني فان المحالين من سعوديين وبدون ومعظهم اصبحوا بالغين بحكم التعديلات الاخيرة علي قانون الاحداث

وكان قد ورد بلاغا في ساعة متقدمة من اليوم عن تجمهر في منطقة تيماء ولدي توجه دورية حتي قام المتجهرين برشقها بالحجارة وتبين وجود تجمهر اكثر من 100 شخص ويتم طلب اسناد ليمضي الشاب في المقاومة وقذفون الدوريات بالحجارة وهو ما تسبب في اتلاف زجاج ادورية راتلاف باب الجانبي لدورية اخري الشبك الامامي لدورية ثالثة تابعة للنجدة والجهراء واتلاف 4 فلشر دورية رابعة تتبع النجدة قذفوا ملازم ليصاب ب كدمة وتورم خلف الاذن اليمنى وسحجة بالجبهة ولا توجد اي اصابة اخرى ظاهرة».

واضاف المصدر ان الموقوفين شخص يدعى (ل.ب) غير كويتي مواليد 2002 و(ع.ف) خليجي مواليد 2001 و(م.ع) غير كويتي و(ع.س) خليجي مواليد 2002 و(ف.هـ) غير كويتي مواليد 1999.