وفيات اليوم السبت 25 فبراير 2017

• هند حجاج عالي العازمي، زوجة: بدر عيد غلاب الملهوف العازمي، 31 عاما، (شيعت)، الرجال: الرقة، ق7، ش10، م312، تلفون: 99467788 - 99027873، النساء، الظهر، ق1، ش1، م40، تلفون: 66327771



• حنين عادل عبدالعزيز العماني، سنتان، (شيعت)، الروضة، ق3، ش33، م28، العزاء للنساء فقط، تلفون: 99743297 - 66485550 - 22515545



• عثمان جاسم محمد الفهد، 71 عاما، (شيع) الرجال: العديلية، ق3، شارع سامي المنيس، ديوان الفهد، تلفون: 22552517 - 99654403، النساء: السرة، ق2، ش4، م5، تلفون: 99779101



• علي راشد الردعان، 81 عاما، (شيع)، الرجال: الدسمة، شارع مبارك الردعان، م1، تلفون: 99036513، النساء: بيان، ق1، ش2، ج4، م6، تلفون: 99809449



• محمد عبدالكريم حبيب جراغ، 66 عاما، (يشيع الساعة التاسعة صباح غد الأحد)، الدعية، ق2، ش21، مقابل الدائري الثاني، حسينية ابي الفضل العباس، تلفون: 66400303 - 99280800 - 66335537



«إنا لله وإنا إليه راجعون»