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26/2/2017 4:03:58 PM

الإعتداء على ملازم رقيب


26/2/2017  الآن -محمد الكندري  3:39:22 PM
الإعتداء على ملازم رقيب

احتجزت مواطنتين  بالتهم موظف عام واستعمال القسوة واتلاف املاك الدولة .

 
حيث أبلغ مصدر أمني  ((الآن )) ، أن ملازم ورقيب أول من مرور حولي تقدما إلى مخفر شرطة الرميثية وسردا تفاصيل الواقعة التي حدثت لهما خلال تأدية عملهما.


وفي التفاصيل ، قال الرقيب أن مواطنة شابة كانت تقود مركبة ألمانية فارهة ومعها شقيقتها، وحاول استيقافهما لتحرير مخالفة من قبل ضابط الموقع فقامت الثانية بالإمساك به فيما قادت الأولى المركبة بسرعة بقصد الحاق الضرر به، ما أدى لدهسه ثم اصطدمت بعمود إنارة فأفلتته وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.



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