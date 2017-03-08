وفيات الأربعاء 8 مارس 2017

عيسى بشير عبدالرحمن البشير – 86 عاما – شيع – الرجال : قرطبة , ق 3 , الشارع السابع , م 59 مقابل الدائري الخامس – النساء : العديلية , ق 2 , شارع عبدالله النوري , م 20 -ت: 99626279 – 99755702.
محمد حمد حضرم الهاجري – 82 عاما – شيع – الرجال : الشعب البحري , ديوان الشيخ دعيج الإبراهيم – النساء : الشعب البحري , منزل الشيخ إبراهيم الدعيج -ت: 22632222 – 22633335.
عبدالهادي شاجع عبدالله العجمي -51 عاما – شيع – الرجال : فهد الأحمدق 2 , ش 214 , م 1 – النساء : الصباحية , ق 4 , ش 8 , م 274 – ت: 99797558 – 99402273.