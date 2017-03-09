وفيات اليوم الخميس 9 مارس 2017

- جميلة سعيد حمود -زوجة / نايف بدران الدوسري -59 -شيعت -عزاء الرجال : الرقة - ق 7 - ش 9 - م 319 -النساء : صباح السالم -ق 10- ش 2 -ج 1- م 42-ت:99646649 -90066096
- أميرة عبدالغفار ميرزا -زوجة / سعد عبدالمجيد الشيخ -خزعل -79 -شيعت -عزاء الرجال : الحسينية الجديدة الخزعلية- النساء : الشعب- ق 6 - ش 69 - م 8 - حسينية أبو شهري-ت:99002824 -99713714
- محمد علي عبدالعزيز الحوقل -68-شيع -عزاء الرجال : القادسية -ق 9- شارع يوسف العدساني -م 2 -النساء : بيان - ق 6 -ش 2 - م 48-ت:22515181 -25394220
- عبدالله مراد راشد محمد الخلف -76 -شيع -عزاء الرجال : السرة - ديوان الخلف -النساء : (العزاء هاتفياً) بعد العصر فقط-ت:99058613 -99074001
- حصة يوسف صقر الصقر -أرملة / جاسم محمد الزامل -77 -شيعت -عزاء الرجال : الشامية - ديوان الصقر -النساء : كيفان - ق 4 - ش 40 - م 9-ت:99030949 -24832114
- خالد جاسم محمد الشمالي- 47 -التاسعة صباح -غد الجمعة -عزاء الرجال : مبارك العبدالله - ق 5 - مسجد الوزان بجانب دوار أرض -المعارض -النساء : الشعب - ق 2 - شارع عبدالله النوري - م 10-حسينية الشمالي-ت:99011181 -22627213
- حسين عباس أحمد الدوخي -81 -شيع -عزاء الرجال : المنصورية - حسينية الياسين -النساء : صباح السالم - ق 4 - ش 19 -م 34-ت:50767636 -25514265
- صالح سعدون جابر العتيبي -78 -شيع -بيان - ق 5 - الشارع الأول -م 37-ت:99844878 -99977771
- سالم داود الأحمد -72 -شيع -عزاء الرجال : الدوحة / ق 4 - ش 2 / م 34 -النساء : الدوحة / ق 1 / ش 5 / م 13-ت:94940022 -96901177
- سكرى زيد باني العتيبي -أرملة/ غازي نوار العتيبي -71 -بعد صلاة الجمعة -بمقبرة صبحان -الفحيحيل / ق 1 / ش 9 / م 231-ت:66616776-66333930
- نورية معتوق جمعان علي -أرملة/ فهد عبدالحسين حسن-66 -التاسعة من صباح -غد الجمعة -مبارك الكبير / مسجد القدس-ت:66233328
- فهد يوسف عبدالمحسن الزبن -15 -التاسعة من صباح -غد الجمعة -عزاء الرجال : الروضة / ق 4 / ش 42 / م 5 / ديوان الزبن -النساء : قرطبة / ق 2 / ش 7 / م 23 / مقابل الدائري الخامس-ت:22522552 -25336009
إنا لله وإنا إليه راجعون