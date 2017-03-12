وفيات الأحد 12 مارس 2017

حمد عبدالله محمد المطيع ، 22 عاما – شيع – الرجال : السلام،ق 6،ش 610،م 3 – النساء : حطين،ق 3،ش 310،م 33 – ت: 66400888 – 51177577 – 99033044.

سعود محمد فالح الجامع العازمي ، 50 عاما – شيع – الرجال : مشرف،ق 3،الشارع الأول،م 27 – النساء : عبدالله المبارك،ق 5،ش 514،م 8 – ت: 96927000 – 99022746 .

عبدالله ضياء فرحان المساعيد ، 21 عاما – شيع – الشامية،ق 4،ش 45،م 3 – ت: 99643418 – 66331139.

بدرية يوسف عبدالله القطان، أرملة،يوسف سليمان الحداد ، 82 عاما – شيعت – الرجال : العديلية،ق 1،ش 11،م 5 – النساء : السرة،ق 4،ش 17،م 34 مقابل ممشى السرة – ت: 95522233 – 50005599.

فلك سعيد المحايري ، 68 عاما – شيعت – الرجال : سلوى،ق 11،ش 1،م 20 – النساء : الجابرية،ق 10،ش 112،م 31 – ت: 50058891 – 94766600.

نصرة موسى حجي الغيص، أرملة،حمد صالح عبدالرحمن البناي ، 92 عاما – شيعت – الرجال: العزاء في المقبرة فقط – النساء : صباح السالم،ق 5،الشارع الأول،ج 10 ، م 14 – ت: 99921821.

زهرة محمد المطرود ، 98 عاما – شيعت – الرجال : الدعية،حسينية بوعليان – النساء : بنيد القار،حسينية عاشور – ت: 55667669 – 66765131.

ناصر صالح ناصر السدرة ، 75 عاما – يشيع بعد صلاة عصر الإثنين – الرجال : قرطبة،ق 3،ش 5 ، ج 2،م 25 – النساء : السالمية،ق 12،شارع أبو هريرة،ج 3،م 8 – ت: 66638785 – 99608020 – 99736071.

عبدالله بجاد خويتم الديحاني ، 76 عاما – شيع – صباح السالم،ق9،ش1،ج 3،م 151 ، مقابل المعهد الصناعي – ت: 99818481 – 95511777.

كايد مانع حسين العنزي ، 92 عاما – شيع – ضاحية عبدالله المبارك،ق 9،ش 14،م 40،مقابل الدائري السابع – ت: 99882118.

محمد عبدالله فهد العجمي ، 43 عاما – تشيع بعد صلاة عصر الاثنين – الفردوس ، ق 7،ش 1،ج 8،م 37 – ت: 99601101 – 24890186.