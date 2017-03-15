وفيات الأربعاء 15 مارس 2017

عايض سالم العجمي – 25 عاما – شيع – العيون ، ق 4 ، ش 7 ، م 248 – ت: 99284247

سالم حمود سالم الصقران – 74 عاما – شيع – الرجال : قرطبة ، ق 2 ، الشارع الأول ، م 100 – النساء : العديلية ، ق3 ، ش 39 ، م 37 – ت: 99665663

مريم محمد أحمد بن حجي – أرملة ، محمد جاسم بوغيث – 72 عاما – تشيع الخميس – الرجال : حطين ، ق 1 ، ش 112 ، م 43 – النساء : السرة ، ق 4 ، ش 13 ، م 5 – ت: 99843331

محمد جابر علي التميمي – 24 عاما – شيع – الرجال : بيان ، مسجد الإمام الحسن – النساء : الشهداء ، ق 4 ، ش 421 ، م 23 – ت:66668605

مهدي سيد احمد سيد محمد سيد قاسم – 42 عاما – يشيع الخميس – الرميثية ، حسينية العقيلة «الطالبين» ق 5 شارع مسجد الاقصى – ت:99987030 – 99609181