قامت بتمرير معاملات في إدارة عقود العمل مقابل المال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - إدارة متابعه المخالفين – تمكنت من إلقاء القبض على موظفه تعمل في إدارة عقود العمل بالشؤون تعرض خدماتها بتسهيل المعاملات مقابل المال.





حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث شؤن الإقامة معلومات تؤكد تورط الموظفة في هذا العمل الغير قانوني وعلى الفور تم جمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات والتي أكدت جميعها قيامها بهذا العمل، وبعد أخذ الإجراءات القانونية تم إرسال أحد المصادر السرية للاتفاق معها حيث بادرت بقبول المال لتمرير معاملات مقابل ٤٠٠ دك وتم ضبطها بوجود عناصر من الشرطة النسائية متلبسه بالنقود المرقمة في محضر التحريات في مكتبها وباصطحابها لمكتب المباحث ومواجهتها والتحقيق معها اعترفت بما نسب اليها.



