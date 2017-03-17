وفيات اليوم الجمعة 17 مارس 2017

• فاطمة سالم عيد العجمي، أرملة: مفرح فهد الهشام العجمي، 60 عاما، (شيعت)، العزاء فقط في المقبرة، تلفون: 67774488 - 99705501

• نور ياسر أحمد جمعة غلوم دشتي، ثلاثة أعوام ونصف العام، (شيعت)، الرجال: الجابرية، حسينية قمبر البلوشي، تلفون: 67672002، النساء: السالمية، ق12، شارع أبوهريرة، ج11، م13

• شريفة خليل عبدالله المذكور، زوجة: جمعان سالم العازمي، 63 عاما، (شيعت)، الرجال: القرين، ق4، ش5، م11، تلفون: 65110005، النساء: العدان، ق6، ش13، م26، تلفون: 90960656

• حامد خلف عبدالله السعيد، 53 عاما، (شيع)، الرجال: الخالدية، ق2، الدائري الثالث، مقابل كيفان، تلفون: 99817714

• مريم علي محمد المستكي، 64 عاما، (شيعت)، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، تلفون: 99508564، النساء: العمرية، ق3، ش6، م23، تلفون: 24712406

• فهيمة بارون علي بارون، 63 عاما، (تشيع صباح غد السبت)، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، تلفون: 99807667، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش22، م24

• حميدة ياسين عثمان الدخيل، 65 عاما، (شيعت)، الرجال: الشامية، ق3، ش36، م1، تلفون: 99055965، النساء: سلوى، ق6، ش6، م13، تلفون: 94088113

• صيتة فدعوس عبار العجمي، زوجة: عرمان مسلم عبار العجمي، 77 عاما، (شيعت)، هدية، ق1، ش6، م17، تلفون: 96000838

«إنا لله وإنا إليه راجعون»