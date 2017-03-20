اتفاق 'إسرائيلي' صيني على إقامة منطقة تجارة حرة

ذكرت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يقوم بزيارة رسمية للصين، اتفق مع نظيره الصيني لي كيه كيانج، على تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة بين إسرائيل والصين، وتسريع مسارات التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وأضافت الإذاعة أن نتنياهو اتفق مع نظيره الصيني أيضاً على جلب 20 ألف عامل بناء صيني للعمل في قطاع البناء الإسرائيلي، وتدشين خط طيران جوي مباشر بين شنغهاي وتل أبيب.

ووقع نتنياهو وكيانج على جملة من الاتفاقيات للتعاون بين إسرائيل والصين. وكانت محادثات إسرائيل والصين للتوقيع على اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين انطلقت في آذار/ مارس من العام الماضي، خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها نائبة رئيسة الحكومة الصينية ليو يان دونج.

ويصل ميزان التبادل التجاري بين إسرائيل والصين إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا.

وتأمل إسرائيل أن يؤدي التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، في زيادة حركة التجارة بين الطرفين والتعاون في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

وكات الصين قد كثفت في الأعوام الأخيرة من نشاطها الاقتصادي في إسرائيل، وقامت بشراء شركة الألبان الإسرائيلية، 'تنوفا' وشركات أخرى في مجال الغذاء، وهو ما أثار في حينه انتقادات شديدة كفت عن مخاوف إسرائيلية من تحكم شركات أجنبية بالأمن الغذائي الإسرائيلي. كما شاركت شركات صينية في مشاريع إنشاء، وبناء بنى تحتية في إسرائيل.