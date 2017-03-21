القضاء الفرنسي يقاضي بنكًا سويسريًا بتهم فساد

قررت هيئة قضاة التحقيق الفرنسية، مقاضاة بنك 'UBS' السويسري في المحكمة الجنائية، بتهمة الفساد.

وبحسب الأنباء التي أوردتها قناة 'BFM' الفرنسية نقلاً عن مصادر قضائية، فإنّ البنك السويسري عبر فروعه العاملة في فرنسا، قاموا بفعاليات مصرفية غير شرعية وتورطوا بتبييض أموال وأعمال فساد خلال الفترة الماضية.

ونتيجة لقرار هيئة قضاة التحقيق الفرنسية، فإنّ 5 من إداريي البنك السويسري سيمثلون أمام المحكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة الفرنسية المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، ذكرت في تقريرها الصادر في حزيران/ يونيو 2016، أنّ مودعين فرنسيين قاموا بتهريب ضرائب بقيمة 9.7 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2012، عبر بنك 'USB' السويسري.

ونفت إدارة البنك السويسري صحة الاتهامات الموجهة ضدها.