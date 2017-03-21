زيادة حجاج الكويت إلى 8 ألاف

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة وافقت على زيادة عدد الحجاج الكويتيين من 6400 حاج إلى ثمانية آلاف حاج لموسم الحج المقبل.

وقال رئيس بعثة الحج الكويتية ووكيل الوزارة المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج خليف الأذينة في تصريح صحافي إن بعثة الحج الكويتية لم يسجل على أدائها أي ملاحظة في الموسم الماضي.

وأضاف الأذينة أن البعثة الكويتية بكل أفرادها كانت متميزة وعلى قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقها 'وما سمعناه من وزارة الحج والعمرة السعودية عن البعثة الكويتية أفرحنا وأثلج صدورنا'.

وذكر أن المسؤولين في وزارة الحج السعودية أكدوا تفهم وتعاون الحجاج الكويتيين في مختلف مراحل التفويج خلال حج العام الماضي ما يبرهن على تعاون البعثة مع وزارة الحج والعمرة في السعودية الشقيقة والتقيد بجميع تعليماتها.

وبين أن وزارة الأوقاف الكويتية ممثلة في مكتب شؤون الحج بدأت استعداداتها مبكرا لموسم الحج هذا العام فور الانتهاء من موسم الحج الماضي بهدف توفير كل الإمكانات وسبل الراحة لضيوف الرحمن.

ودعا الأذينة جميع حملات الحج الكويتية إلى الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد لئلا تتعرض إلى المساءلة تطبيقا للقانون رقم 1/2015 الذي ينص على معاقبة كل من سير حملة حج غير مرخصة بغرامة 50 ألف دينار أو السجن لمدة عام.

وأعرب عن خالص الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على تذليل كل الصعاب والعقبات التي تواجه الحجاج عموما وحجاج دولة الكويت على وجه الخصوص.