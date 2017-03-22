وفيات اليوم الأربعاء 22 مارس 2017

• محمد شميس محمد جعفر، 72 عاما، (شيع)، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 90037494، النساء: الفنطاس، ق4، ش16، م35، على 9، تلفون: 55666572

• زكية جدوع الجوهر، أرملة/ عثمان حسن القعود، 71 عاما، (شيعت)، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش هرم بن سنان، م25، تلفون: 97850206، النساء: جنوب السرة، السلام، ق4، ش413، م7

• عمر عبدالرحمن عايش الجويسري، 16 عاما، (شيع)، الرجال: سلوى، ق2، ش المتنبي، م11، تلفون: 99709211، النساء: سلوى، ق6، ش3، م10، تلفون: 98877611

• سائدة عبدالنبي يوسف مال الله، زوجة/ محمد افراز علي الكاظمي، 43 عاما، (شيعت)، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 55989855، النساء: حسينية ام صادق، الرميثية، ق4، ش مالك بن أنس، م5، تلفون: 99210005

• فلاح محمد ثامر الراجحي، 91 عاما، (شيع)، الرابية، ق4، ش8، م17، تلفون: 97876864

• حصة عبداللطيف عبدالرحمن الجسار، أرملة/ عبدالله عبدالكريم السعيد، 85 عاما، (تشيع التاسعة من صباح الغد)، الرجال: قرطبة، ق1، ش4، ديوان الجسار، تلفون: 99027834، النساء: القادسية، ق4، ش45، م1، تلفون: 99616677

• فهده مرزوق فهد البنيان، 93 عاما، (تشيع التاسعة من صباح الغد)، الرجال: الصليبخات، ق4، ش115، ج8، م7، النساء: الصليبخات، ق4، ش115، ج8، م9

• أحمد حسين محمود دشتي، 95 عاما، (شيع)، الرجال: الرميثية، ق10، ش ابوحنيفة، ج101، حسينية العترة الطاهرة، تلفون: 97818643، النساء: السالمية، ق12، ش ابوذر الغفاري، ج5، م9، مقابل مستشفى هادي، تلفون: 99478664

• محمد محمود محمد العوضي، 66 عاما، (يشيع التاسعة من صباح الغد)، الرجال: الدعية، ق3، ديوان العوضي، مقابل دوار الدعية، تلفون: 66111341، النساء: السرة، ق2، ش8، م4، تلفون: 99822133

«إنا لله وإنا إليه راجعون»